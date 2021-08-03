“شكشك” يشارك بحفل انطلاق مشروع نظام المشتريات الحكومية

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس خالد شكشك اليوم بحفل انطلاق العمل بالمشروع الوطني المشترك “نظام المشتريات الحكومية”، الذي تنفذه الهيئة العامة للمعلومات، بالشراكة مع ديوان المحاسبة الليبي، ووزارة الاقتصاد، وشركة المدار الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

وأكد شكشك على الحاجة الماسة لمشروع نظام المشتريات الحكومية، الذي يؤدي إلى تحقيق المنافسة والشفافية، ويمكن مؤسسات الدولة من الحصول على أفضل البدائل عند إطلاقها لبرامج مرتبطة بالمشتريات الحكومية.

وأفاد بحرص الديوان لدعم هذا المشروع، للقناعة التامة بأهمية وجود نظام شفاف وواضح يمكن من خلاله مراجعة العقود وإبداء الرأي حولها.

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