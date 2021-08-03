مصر تقرر زيادة سعر رغيف الخبز

قرر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” زيادة سعر رغيف الخبز، مؤكداً على ضرورة توقف بيعه بـ5 قروش.

وأكد السيسي بأن الزيادة لن تكون كبيرة، ولكن السعر بات ضرورة، ليواكب ما تتخذه الحكومة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين، وأشار السيسي إلى أن ميزانية الخبز المدعم المقدم في المدارس تتكلف ثمانية مليارات تتحملها موازنة الحكومة.

وبحسب بياناتٍ حكومية مصرية، فإن قيمة الدعم المقدمة من الحكومة على رغيف الخبز تصل إلى 48 مليار جنيه سنويا.

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