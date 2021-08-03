اقتصاد

مصر تقرر زيادة سعر رغيف الخبز

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” زيادة سعر رغيف الخبز، مؤكداً على ضرورة توقف بيعه بـ5 قروش.

وأكد السيسي بأن الزيادة لن تكون كبيرة، ولكن السعر بات ضرورة، ليواكب ما تتخذه الحكومة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين، وأشار السيسي إلى أن ميزانية الخبز المدعم المقدم في المدارس تتكلف ثمانية مليارات تتحملها موازنة الحكومة.

وبحسب بياناتٍ حكومية مصرية، فإن قيمة الدعم المقدمة من الحكومة على رغيف الخبز تصل إلى 48 مليار جنيه سنويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك