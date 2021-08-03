ليبيا تطالب تعويض بقيمة 165 مليون دولار من الشركة الهندية “سيمبلكس”

أعلنت إدارة القضايا الخارجية في مجلس القضاء الأعلى يوم أمس إن ليبيا نجحت في الدفاع عن دعوى تعويض بقيمة 165 مليون دولار ضد شركة البناء الهندية سيمبلكس .

ووقعت شركة سيمبلكس عقدا في عام 2008-2009 لتنفيذ 4000 وحدة سكنية بمنشآتها بمنطقة قرة الشاطئ ووادي المجانين في استيفاء تكاليف التحكيم مع تحميل المصاريف.

وأكدت إدارة القضاء أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها بتاريخ 23 يوليو 2021 بإنهاء إجراءات التحكيم بسبب عدم وفاء الشركة الهندية بتكاليف التحكيم، كما ألزم سيمبلكس بدفع نفقات الإجراءات.

وقالت دائرة القضايا الخارجية إن هذا الحكم يعزز الدور المهم الذي تلعبه في مجال الخلافات الخارجية بجهود أعضائها المخلصين ، ويضيف مكسبًا جديدًا للدولة الليبية في هذا الصدد ، مما يتطلب دعمها بكل الوسائل، التي تمكنها من مواصلة دورها في الدفاع عن المال العام والاهتمام بالصالح العام.

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