مشروع جديد لنظام المشتريات لتحقيق شفافية التعاملات الحكومية

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في افتتاح مشروع نظام المشتريات الحكومية الذي تنفذه الهيئة العامة للمعلومات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد و شركة المدار و الديوان.

ويهدف المشروع لخلق شفافية أكبر في تعاملات المؤسسات العامة ومافي حكمها حيث يوفر أكبر قدر ممكن من البدائل والخيارات للتعاقد للصالح الوزارات والشركات العامة ما يسهم في تطبيق معايير الشفافية الأمر الذي يتيح للديوان قدر كبير من الرقابة والمتابعة.

وشارك في مراسم الافتتاح للمشروع، “فيصل قرقاب” رئيس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات و “عبد الباسط الباعور” رئيس الهيئة العامة للمعلومات.

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