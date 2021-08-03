اقتصاد

مشروع جديد لنظام المشتريات لتحقيق شفافية التعاملات الحكومية

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في افتتاح مشروع نظام المشتريات الحكومية الذي تنفذه الهيئة العامة للمعلومات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد و شركة المدار و الديوان.

ويهدف المشروع لخلق شفافية أكبر في تعاملات المؤسسات العامة ومافي حكمها حيث يوفر أكبر قدر ممكن من البدائل والخيارات للتعاقد للصالح الوزارات والشركات العامة ما يسهم في تطبيق معايير الشفافية الأمر الذي يتيح للديوان قدر كبير من الرقابة والمتابعة.

وشارك في مراسم الافتتاح للمشروع، “فيصل قرقاب” رئيس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات و “عبد الباسط الباعور” رئيس الهيئة العامة للمعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك