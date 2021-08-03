“الدبيبة” يحث على تنسيق التعاون بين مؤسستي الاستثمار والنفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على ضرورة العمل بجدية ومهنية من أجل تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الثلاث، المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة نفوسة للعمليات النفطية .

تأكيدات “الدبيبة” جاءت أثناء اجتماعه -مساء الثلاثاء- بديوان مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ورئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية “محمد عبدالله”.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة استمرار التعاون بين مؤسستي النفط والاستثمار في عدد من المشاريع المشتركة، والتي من خلاله تستطيع المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستكشافية.

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