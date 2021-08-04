وصول قرابة 31 ألف طنّ إسمنت سائب إلى ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ثلاث سفن تجارية، محمّلة بآلاف الأطنان من الإسمنت السائب.

وبحسب بيانات الإدارة، وصلت السفينة “ليبتس ستار” التابعة للوكيل الملاحي النيل، وعلى متنها أحد عشر ألف طن من الاسمنت السائب.

كما استقبل الميناء السفينة “أويا ستار” التابعة للوكيل الملاحي نفسه، وعلى متنها 17 ألف طن من الإسمنت السائب، إضافةً إلى ترقب وصول السفينة “مَالاقا” التابعة للوكيل الملاحي “الشرق”، وعلى متنها 3,850 طنًا من الإسمنت السائب، لتكون إجمالي الكمية الواصلة من الإسمنت للميناء؛ 31,850 طنًا.

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