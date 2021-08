أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف المتحوّر «دلتا»

أغلقت أسعار النفط منخفضة أمس الثلاثاء، في تعاملات متقلبة مع تجاذب السوق بين القلق إزاء تصاعد الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتا، أو 0.66 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.41 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 0.98 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

وتأثرت الأسعار بمخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي الخام في العالم، وهبط الخامان القياسيان كلاهما بأكثر من ثلاثة بالمئة في إحدى مراحل الجلسة.

وفي وقت سابق من الجلسة صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 60 سنتا.

وأسعار برنت مرتفعة بما يزيد على 40 بالمئة عن مستوياتها في بداية العام وهو ما يساعد أرباح شركات النفط.

وكان لتوقعات بعودة الخام الإيراني إلى الأسواق تأثير سلبي أيضا على الأسعار في جلسة الأمس.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم أن المخزونات الأميركية من النفط والبنزين ونواتج التقطير تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي.

