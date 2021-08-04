شكشك يجتمع مع وزير الصحة للبحث في مخرجات تقييم ملف مرضى الكلى

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اجتماعا مع وزير الصحة “علي الزناتي”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومديري الإدارات المعنية بالوزارة، والشركات العاملة بمراكز وأقسام ووحدات غسيل الكلى.

نوقش خلاله مخرجات تقييم ملف مرضى الكلى، والإشكاليات التي كانت سببا في تدني الخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى، ومن أبرزها عدم وجود بيانات وإحصائيات وأرقام لأعداد المرضى.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية استشارية لملف الكلى، تعنى برسم السياسات والخطط التي من شأنها تطوير الخدمات وتحسينها، إلى جانب اعتماد العمل بمنظومة إلكترونية ودراسة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمة للوصول إلى شراء الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية