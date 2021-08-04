الحويج يبحث مع وكلاء الوزارات تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل والتخطيط والحكم المحلي، ومدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء، وأمين سر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق ضمان الائتمان، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، وذلك لمناقشة سُبل تفعيل دور الصندوق في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل القانونية والمالية التي تواجه إدارة الصندوق في أداء مهامها والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار.

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