مناقشة تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، ضمّ وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتخطيط والحكم المحلي، ومدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء، وأمين سر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق ضمان الائتمان، ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سُبل تفعيل دور الصندوق في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل القانونية والمالية التي تواجه إدارة الصندوق في أداء مهامها، والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار.

