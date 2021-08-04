اقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث دور صندوق الضمان في إنعاش التجارة والاستثمار

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تطوير عمل صندوق الضمان، خلال اجتماعٍ موسّعٍ عقده بمقرّ الوزارة في طرابلس.

الحويج؛ تطرق، خلال الاجتماع، الذي عقده مع وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتخطيط والحكم المحلي؛ إلى أهمية مساهمة الصندوق في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة؛ الأمر الذي سيؤثّر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، ومساهمته في تشجيع قطاعات التجارة والاستثمار.

وكان “الحويج” قد شارك في أعمال ليبيا للتجارة الإلكترونية الذي نظّم في طرابلس مطلع هذا الأسبوع، وشارك فيه عددٌ من الشركات الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي إلى جانب شركات ناشئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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