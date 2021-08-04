جلوبال بلاتس: زيادة القدرة على الإنتاج الليبي يعتمد على الوضع الأمني في البلاد

أكد “فلاديمير دنغامير” وهو مسؤول تنفيذي في شركة أو إم في النمساوية إن ليبيا لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بما يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية العام اعتمادًا على الوضع الأمني ​​في البلاد .

وأوضح دنغامير في ندوة عبر الإنترنت لشركة Gulf Intelligence إن ليبيا يمكنها إنتاج 100.000-200.000 برميل في اليوم كحد أقصى حتى نهاية العام كما أن لديها إمكانات للمزيد لكنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى استثمارات .

وبحسب وكالة جلوبال بلاتس البريطانية إن شركة أو إم في النمساوية لها حصة كبيرة في أكبر حقل نفطي في البلاد حقل الشرارة والعديد من الحقول الأخرى.

أعلنت أو إم في في 28 يوليو عن زيادة بنسبة 6٪ في إنتاج النفط والغاز في الربع الثاني من العام ، مدعوماً بعودة البراميل الليبية خلال هذا الربع ، ارتفع متوسط ​​إنتاج شركة أو إم في بمقدار 26000 برميل في اليوم من النفط بما يعادل 490.000 برميل في اليوم ، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج في ليبيا

وقالت أو إم في إن الإنتاج الليبي كان بكامل طاقته خلال الربع بأكمله ، متعافيًا من تأثير الظروف القاهرة بسبب الهجمات في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أن تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في ضخ ما يصل إلى 1.45 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2021 ، لكنها تواجه أيضًا مشكلات فنية وصيانة مستمرة.

بلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام الليبي حوالي 1.15 مليون 1.20 مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين ، وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

أدى نقص التمويل المخصص للصيانة والإصلاحات بسبب عدم الاستقرار السياسي إلى صعوبة قيام المؤسسة الوطنية للنفط بالحفاظ على الأصول وفقا للوكالة .

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