إيداع مخصصات منحة الزوجة والأبناء في حساب وزارة الشؤون الاجتماعية

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أخطرت وزارة الشؤون الاجتماعية بإيداع مخصصات منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثاني للعام 2021 في حساب الوزارة لدى المصرف المركزي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني قمنا بإيعاز المصارف مباشرة بإيداع المنحة في حساب مستحقيها، ويمكن للمواطن التواصل مع المصرف لتسلم المنحة.

وطمأنت الكيلاني – بحسب منصة حكومتنا – المواطنين أن المنحة لن تخضع لأي استقطاعات، وجرى الاتفاق مع مصرف الأمان وغيره بإرجاع كافة الاستقطاعات السابقة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن ملف زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين وصل إلى خطوات متقدمة.

وأوضحت الكيلاني أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ لتغطية صرف المعاشات الأساسية والمكافآت التي قررتها في وقت لسابق لفئة التضامن الاجتماعي.