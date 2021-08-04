عودة مصفاة طبرق للعمل بعد توقف لأكثر من 25 يوم

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول بمصفاة طبرق اليوم الأربعاء إن المصفاة عادت صباح اليوم للعمل تدريجياً بعد توقف لأكثر من 25 يوم.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن العطل كان في أنابيب الفرن الرئيسي وتم الإصلاح والتشغيل اليوم.

وأشار المصدر إلى أ شركة الخليج كان لها اهتمام بمصفاة طبرق لإيجاد الحلول العاجلة لإصلاح العطل حتى تعود المصفاة للعمل وتكون دعما للاقتصاد الوطني.

وتابع المصدر :”نتوقع عودتها لكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام بعد إصلاح هذا العطل”.

ولفت إلى أن مصفاة طبرق تنتج 20 ألف برميل من المنتجات النفطية من الغاز والكيروسين والنافتا الخفيفة والديزل والمازوت، ولها صادرات خارجية من النافتا الخفيفة وبقية المنتجات للسوق المحلي.

يشار إلى أن مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط دخلت الإنتاج عام 1986 وهي المصفاة الثانية التابعة للشركة بعد مصفاة السرير التي تنتج 10 آلاف برميل من المنتجات النفطية.