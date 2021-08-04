صنع الله يؤكد بأن لدى المؤسسة الوطنية للنفط أهداف استراتيجية ذات أهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع مدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا “سيموني سيمنا” ، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج “أبو القاسم شنقير” ، ونائب مدير عام شركة ريبسول “المهدي صمامة” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، أبرزها الحاجة الملِحة لاعمال الصيانة الدورية والضرورية التي تحتاجها المعدات السطحية بحقل الشرارة والمحافظة عليها لاستمرار العمليات التشغيلية الآمنة.

ومن جهته أكد صنع الله، بأن لدى للمؤسسة الوطنية للنفط أهداف استراتيجية ذات أهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني، أهمها زيادة معدلات الانتاج، مشيراً بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الاجراءات الوقائية المستمرة للمحافظة على البنية التحتية، كما تم التطرق الى الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الشركة لمجابهة جائحة كورونا ووقاية العاملين بالشركة منها.

ومن جهة أخرى أوضح” سيموني” في هذا الجانب بأنه من المهم أن تتم عمليات الصيانة للبنى التحتية بحقل الشرارة لكي تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها، والدفع بعجلة الإنتاج خلال السنوات القادمة.

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