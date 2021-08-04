خاص..المركزي يكشف مباشرة معظم المصارف بتحويل منحة الأبناء اليوم ..ويوضح

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية مباشرة معظم المصارف التجارية اليوم الاربعاء في تحويل قيمة منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين .

وتابع بالقول: وستبدأ المصارف بصرفها نقداً وفقاً للآلية التي صرفت بها منحة الربع الأول من عام 2021 ، وسيتم التواصل مع كافة المصارف وفروعها لتوفير احتياجاتها من السيولة .

كما سيباشر مصرف ليبيا المركزي بإرسال شحنات سيولة لأقسام الاصدار لديه بفرع المصرف بمدينة سبها وغريان ، ونقل شحنات سيولة لمناطق أقصى الجنوب الليبي ومناطق الجفرة أوباري وغات ومناطق الشرق الليبي وسيتم الإعلان عن هذه الشحنات بدءً من الأسبوع القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية