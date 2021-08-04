اقتصاد

خاص..المركزي يكشف مباشرة معظم المصارف بتحويل منحة الأبناء اليوم ..ويوضح

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية مباشرة معظم المصارف التجارية اليوم الاربعاء في تحويل قيمة منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين .

وتابع بالقول: وستبدأ المصارف بصرفها نقداً وفقاً للآلية التي صرفت بها منحة الربع الأول من عام 2021 ، وسيتم التواصل مع كافة المصارف وفروعها لتوفير احتياجاتها من السيولة .

كما سيباشر مصرف ليبيا المركزي بإرسال شحنات سيولة لأقسام الاصدار لديه بفرع المصرف بمدينة سبها وغريان ، ونقل شحنات سيولة لمناطق أقصى الجنوب الليبي ومناطق الجفرة أوباري وغات ومناطق الشرق الليبي وسيتم الإعلان عن هذه الشحنات بدءً من الأسبوع القادم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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