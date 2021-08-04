المنقوش تبحث مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية إعادة تنظيم عمل الوزارة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها

اجتمعت وزيرة الخاجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش” اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” .

تناول الاجتماع مناقشة وبحث الاختناقات التي تواجه عمل الوزارة وسبل تدليلها، وكذلك تم تقديم لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً .

ومن جهته أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها ، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة ، مؤكداً بأنه سيكون هناك تعاون متواصل بينهما.

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