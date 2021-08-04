المنقوش تبحث مع وفداً من المسؤولين والأطباء والاخصائيين الأتراك أوجه التعاون بالقطاع الصحي

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، مع وفداً من المسؤولين والأطباء والاخصائيين بقطاع الصحة التركي.

كما أعربت نجلاء المنقوش في مستهل الاجتماع عن شكرها وتقديرها للحكومة التركية، وذلك لسرعة استجابتها للدعوة الموجهة إليها للوقوف على احتياجات القطاع الصحي في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا والاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من انتشاره .

ومن جهته أكد السفير التركي لدى ليبيا السيد كنعان يلماز ، استعداد بلاده لتلبية كافة المتطلبات التى تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، مشيرا بأن الوفد التركي سيقدم تقريرا كاملا لوزارة الخارجية الليبية بالاحتياجات المطلوبة لهذه المرافق الصحية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية