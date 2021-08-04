صنع الله يناقش مع وزير العمل والتأهيل آليات التعاون المشترك في تدريب والتأهيل الشباب الباحثين عن عمل

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإربعاء، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” .
تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشترك في شؤون العمل بين الجانبين، وكذلك استعراض المحاور الأساسية للأنشطة والأعمال المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في دعم وزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للشباب الباحثين عن عمل وفق ما نص عليه قانون العمل بالخصوص وذلك من أجل المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل من مختلف ربوع الوطن وبحسب متطلبات سوق العمل، كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق لإبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل للتعاون في مجال تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل.
ومن جهته أكد صنع الله على حق الشباب الليبي في الحصول على فرص عمل مناسبة، وإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب لوزارة العمل من أجل نجاح برامج التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، والمساهمة الفاعلة في إنجاح برامج احتواء الشباب.
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