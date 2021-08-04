صنع الله يناقش مع وزير العمل والتأهيل آليات التعاون المشترك في تدريب والتأهيل الشباب الباحثين عن عمل

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإربعاء، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” .

تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشترك في شؤون العمل بين الجانبين، وكذلك استعراض المحاور الأساسية للأنشطة والأعمال المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في دعم وزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للشباب الباحثين عن عمل وفق ما نص عليه قانون العمل بالخصوص وذلك من أجل المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل من مختلف ربوع الوطن وبحسب متطلبات سوق العمل، كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق لإبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل للتعاون في مجال تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل.

ومن جهته أكد صنع الله على حق الشباب الليبي في الحصول على فرص عمل مناسبة، وإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب لوزارة العمل من أجل نجاح برامج التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، والمساهمة الفاعلة في إنجاح برامج احتواء الشباب.

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