مصلحة الطيران المدني تناقش آليات وسبل رفع الحظر عن المطارات الليبية

عقد اليوم الأربعاء الرابع من أغسطس الجاري اجتماعا بمصلحة الطيران المدني بطرابلس برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي”، وبحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي “خالد سويسي” ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.

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