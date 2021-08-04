محمد عون يجتمع مع مؤسسات حقوقية وقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق العاملين بقطاع النفط

عقد وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الأربعاء اجتماعا مع مؤسسات حقوقية وقانونية متمثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية.

تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق بعض من العاملين بقطاع النفط والغاز، وإمكانية إيجاد حلول ومعالجة لها، والتي من بينها معالجة الانتهاكات الوظيفية التي يتعرض لها بعض العاملين بقطاع النفط والغاز، وضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية والقانونية .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تعزيز واستمرار أطر التعاون الثنائي بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون ووقف التعسف والظلم والتجاوزات من أجل ضمان تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

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