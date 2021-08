ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج خام “برنت” بنسبة 0.3% إلى 70.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، وزاد كذلك خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% أيضا ليسجل 68.38 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.

وجاء التراجع أمس، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل، على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا، المحلل الكبير في مؤسسة “أواندا”: “مع تصاعد التوتر بين إيران والقوى العالمية بشأن هجوم الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي، فإن مباحثات الاتفاق النووي في فيينا ستكون طويلة على ما يبدو، ومن غير المرجح أن تخفف عقوبات إيران قريبا”.

ووجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس.

وجاء تبادل النيران بعد هجوم يوم الخميس الماضي، استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان، حمَّلت إسرائيل إيران المسؤولية عنه، وقُتِل اثنان من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. ونفت إيران ضلوعها في الحادث.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن اعتقادها بأن الإيرانيين خطفوا الناقلة “أسفلت برينسيس”، التي ترفع علم بنما في خليج عمان، لكن الوزارة ليست في وضع يمكنها من تأكيد ذلك.

The post أسعار النفط ترتفع بفعل توترات الشرق الأوسط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا