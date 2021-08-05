تراجع اسعار الذهب اليوم مع ثبات سعر الدولار بعد تصريحات لمسؤول كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 اغسطس 2021، مع ثبات سعر صرف الدولار الامريكي بعد تصريحات لمسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أشارت إلى إمكانية تقديم تشديد في السياسة النقدية.

وتراجع الذهب الفوري 0.1 بالمئة، ليصل إلى 1809.96 دولارات للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة، لتصل إلى 1812.80 دولارًا للأوقية.

وقلص الذهب معظم المكاسب التي تم تحقيقها خلال الليل بعد تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا بأن شروط رفع أسعار الفائدة يمكن تلبيتها بحلول نهاية عام 2022.

وتراجعت الفضة قليلاً عند 25.34 دولارًا للأونصة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى له بسبعة أشهر عند 1005.50 دولارات أمريكيًا وانخفض بنسبة 1.5 ٪ عند 1010.51 دولارات أمريكيًا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2644.58 دولاراً للأوقية

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