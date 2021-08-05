“النفط” تشرع في تأهيل 13 بئرًا جديدة بحقل شمال الحمادة

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في صيانة 13بئرًا في حقل شمال الحمادة توقف العمل فيها، منذ عام 2011؛ بسبب الأوضاع الأمنية.

وأفاد مراسل “218” في مدينة الزنتان أن المؤسسة كلفت شركة نفوسة للعمليات النفطية بإعادة تأهيل الآبار رفقة الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار وشركة هاليبوتن، التي ستعمل بدورها على تقييم المشروع والأضرار الناتجة عن التوقف لسنوات.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد كشف في مارس الماضي أن إدارته تسعى إلى رفع الإنتاج إلى حدود مليون وأربعمائة ألف برميل يوميًا، مع حلول نهاية العام الجاري.

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