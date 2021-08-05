اقتصاد

“النفط” تشرع في تأهيل 13 بئرًا جديدة بحقل شمال الحمادة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في صيانة 13بئرًا في حقل شمال الحمادة توقف العمل فيها، منذ عام 2011؛ بسبب الأوضاع الأمنية.

وأفاد مراسل “218” في مدينة الزنتان أن المؤسسة كلفت شركة نفوسة للعمليات النفطية بإعادة تأهيل الآبار رفقة الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار وشركة هاليبوتن، التي ستعمل بدورها على تقييم المشروع والأضرار الناتجة عن التوقف لسنوات.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد كشف في مارس الماضي أن إدارته تسعى إلى رفع الإنتاج إلى حدود مليون وأربعمائة ألف برميل يوميًا، مع حلول نهاية العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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