الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع

تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها خلال أسبوع في تداولات صباح اليوم الخميس، مسجّلةً 8,55 ليرات للدولار الواحد.

الليرة؛ تراجعت عقب إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، أن أسعار الفائدة ستنخفض؛ الأمر الذي شكّل تخوفات حول مستقبل تدفق النقد الأجنبي للمصارف.

وفقدت الليرة التركية نحو12%من قيمتها منذ بداية العام الجاري وسط ارتفاع نسب التضخم التي ارتفعت لأكبر مستوياتها في يوليو الماضي عند مستويات 19%بسبب ارتفاع الأسعار التي تأثرت بضغوط من انتشار فيروس كورونا.

وقام أردوغان، خلال السنوات الماضية، بتغيير متكرر لمنصب محافظ مصرف تركيا المركزي؛ بسبب الاختلاف معهم حول السياسة النقدية في البلاد، الأمر الذي وصفه مراقبون بأن أردوغان يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل المصرف المركزي مما تسبّب في تراجع الليرة التركية بشكل متكرر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية