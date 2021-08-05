اويل برايس: ريسبول الإسبانية مستعدة لاستئناف عن تنقيب النفط في ليبيا

أفاد موقع “اويل برايس” أمس الأربعاء أن شركة ريبسول الاسبانية مستعدة لاستئناف أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني .

وأضاف: الموقع إن شركة ريبسول الإسبانية شريك في مشروع مشترك في شركة أكاكوس أويل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة الوطنية للنفط ، وتوتال إنرجي الفرنسية وإكوينور النرويجية وشركة أو إم في النمساوية، التي تشغل أكبر حقل نفط في ليبيا “الشرارة” بقدرة ضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميًا.

وتابع الموقع بالقول ناقشت ريبسول والمؤسسة الوطنية للنفط إجراء أعمال صيانة دورية على المعدات السطحية في حقل الشرارة النفطي ، الذي أوقف العمليات الإنتاج عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق الموانئ و الحقول النفطية.

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