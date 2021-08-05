وصول شحنات بنزين وسكر وشعير إلى ميناء مصراتة

شهد ميناء مصراتة، هذا الأسبوع، رسوّ عددٍ من السفن التجارية ونواقل النفط المحمّلة بسلع متنوعة ومحروقات.

ورست، قبل ساعات، باخرة نقل الحبوب “جون ناسيا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشيمة”، وعلى متنها أكثر من 15 ألف طنٍّ من الشعير الصب، مستوردة من أوكرانيا.

ووصلت ناقلة المحروقات “أنوار ليبيا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية” إلى منطقة الرسوّ المُخصّصة لشركة البريقة؛ تمهيدًا لتفريغ حموتها من البنزين المقدرة بـ 25 ألف طنٍّ مستوردة من إيطاليا.

وباشرت الفرق الفنية في منطقة مصراتة الحرّة تفريغ حمولة الباخرة “ميرة” التابعة للوكيل الملاحي شركة “آلاف اللامع”، والمقدّرة بأكثر من ثمانية آلاف طنٍّ من السكر المكيّس.

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