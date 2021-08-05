صنع الله يجتمع مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “علي الذيب” ومدير إدارة العلاقات بجهاز حرس المنشآت “أصيل عامر”.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أهمها توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية إلى جانب المشكلات والصعوبات التي تهم الجهاز وكذلك كيفية العمل على حلحلة هذه الصعوبات لضمان إستقرار الأمن الذي ينعكس بدوره على إستمرار العمل في المنشآت النفطية.

ومن جهته أشاد صنع الله بدور رئيس حرس المنشآت النفطية وكل العاملين في لما يقومون به من جهود لحماية أصول المؤسسة الوطنية للنفط وكل المواقع النفطية .

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