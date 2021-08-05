صنع الله يجتمع مع شركة الزاوية لتكرير النفط لمناقشة عدة مواضيع

عقد رئيس مجلس إدارة االمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط لمناقشة العديد من المواضيع الهامة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

ومن جانبه قدم عضو لجنة العمليات عماد الطاهر، تقريرًا شاملاً للوضع أكد من خلاله أن إنتاج مصافي التكرير وصل في حدود 100 ألف برميل يومياً، وأن الوحدات لاتزال مستمرة في الإنتاج برغم ظروفها الصعبة في الآونة الأخيرة المتمثله في مصادر الطاقة الكهربائية، التي استوجبت التنسيق مع شركة الكهرباء.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة الوضع المالي للشركة ومشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي وعدد من المشاريع الأخرى، وبعض من المتطلبات والعقبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والحلول المتاحة لضمان استمرار مستوى الانتاج وعمليات التشغيل بالصورة المطلوبة في المصفاة ومصانع الشركة.

ومن جهته شدد صنع الله، على ضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي، وضرورة تقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

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