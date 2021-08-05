صنع الله يبحث مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي تذليل الصعوبات التي تقف حائلًا في طريق عمل المؤسستين

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اجتماعاً، مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي “خالد القنصل” ومدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية “عبد المنعم أطبيقة”.

تناول الاجتماع مناقشة مواضيع والأعمال المشتركة، وكذلك إستعراض الخيارات المتاحة والممكنة لتذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تقف حائلًا في طريق عمل المؤسستين .

ومن جهته أكد صنع الله على العلاقة التاريخية القديمة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، وكذلك على إعتماد المؤسسة الكلي على المصرف بما يخص مبيعات النفط الخام والمحروقات التي يتم إسترادها وأن كل المعاملات والتحويلات لا تتم إلا عن طريق المصرف الليبي الخارجي .

ومن جهة أخرى قال “خالد القنصل” أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز و تطوير العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، كما أعرب عن رغبته في فتح أفاق جديدة للتعاون المشترك بين المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة الوطنية ، موكدًا أن المصرف الليبي الخارجي يقدر قيمة المؤسسة الوطنية للنفط “بإعتبارها زبون مميز ورئيسي وإستراتيجي للمصرف الليبي الخارجي ” .

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