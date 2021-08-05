اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في المغرب بنسبة 12.8 في المائة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع معدل البطالة ما بين الفصل الثاني من عام ألفين وعشرين، والفصل ذاته من العام الحالي.

وأفادت المندوبية بأن معدل البطالة ارتفع من اثني عشر فاصلة ثلاثة، إلى اثني عشر فاصلة ثمانية في المائة، موضحة أن هذا المعدل سجل ارتفاعا في صفوف النساء، بنسبة خمسة عشر فاصلة تسعة بالمائة، بينما سجل في صفوف الرجال أحد عشر فاصلة تسعة في المائة، بينما أظهرت البيانات أنخفاض هذا المعدل لدى الشباب البالغين ما بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة، من ثلاثة وثلاثين فاصلة أربعة إلى ثلاثين فاصلة ثمانية بالمائة.

البيانات أَوضحت أيضًا أن حجم العاطلين عن العملِ ارتفع إلى مائة وثمانية وعشرين ألف شخصٍ ما بين الفصل الثاني من عامِ 2020 والفصلِ نفسه من عام 2021

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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