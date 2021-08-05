ارتفاع معدل البطالة في المغرب بنسبة 12.8 في المائة

أظهرت بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع معدل البطالة ما بين الفصل الثاني من عام ألفين وعشرين، والفصل ذاته من العام الحالي.

وأفادت المندوبية بأن معدل البطالة ارتفع من اثني عشر فاصلة ثلاثة، إلى اثني عشر فاصلة ثمانية في المائة، موضحة أن هذا المعدل سجل ارتفاعا في صفوف النساء، بنسبة خمسة عشر فاصلة تسعة بالمائة، بينما سجل في صفوف الرجال أحد عشر فاصلة تسعة في المائة، بينما أظهرت البيانات أنخفاض هذا المعدل لدى الشباب البالغين ما بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة، من ثلاثة وثلاثين فاصلة أربعة إلى ثلاثين فاصلة ثمانية بالمائة.

البيانات أَوضحت أيضًا أن حجم العاطلين عن العملِ ارتفع إلى مائة وثمانية وعشرين ألف شخصٍ ما بين الفصل الثاني من عامِ 2020 والفصلِ نفسه من عام 2021

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