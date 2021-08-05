الحويج يلتقي السفير المصري لتنسيق اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية تامر مصطفى، وبحضور الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

حيث جاء هذا اللقاء في إطار التنسيق لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما تطرق اللقاء لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر العربية نيفين جامع والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين .

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