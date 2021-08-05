اقتصاد

الحويج يلتقي السفير المصري لتنسيق اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية تامر مصطفى، وبحضور الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

حيث جاء هذا اللقاء في إطار التنسيق لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما تطرق اللقاء لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر العربية نيفين جامع والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • توجد أشياء بمنع لمسها في الأرض الليبية من الأجانب ـ منذ زمن بعيد ـ وستجلب البلاء على من يقترب منها ـ وهي محمية من الله عزوجل ـ وعليكم بالأنتباه لهذه المواضيع .. والله المستعان ـ نسائم االجنوب

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