انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، إذ تعرضت لضغوط من الدولار الأقوى، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1799.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو 2021، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.50 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى مؤسسة “إس بي آي كابيتال” لإدارة الأصول: “إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، فأعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب”.

وأضاف: “ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا”، لكنه أضاف أن حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير، وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأونصة وانخفضت بنحو 1.4 بالمئة في الأسبوع. ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1001.66 دولار للأونصة ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو 2021.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.93 دولار.

The post تراجع أسعار الذهب بفعل ضغوط من الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا