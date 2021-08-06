هبوط أسعار الذهب اليوم بفعل صعود الدولار الأمريكي

نزلت اسعار الذهب اليوم الجمعة، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت اسعار الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 بالمئة في الأسبوع.

ونزلت اسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1001.66 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو.

وارتفع سعر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.93 دولار.

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