ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف على الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف على الطلب، حيث واصلت الأسعار مكاسبها، لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2021، إذ تثير قيود السفر الهادفة لوقف انتشار السلالة المتحوّرة “دلتا” من كورونا، مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بواقع 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة 6 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ مارس 2021، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، مما يهدد الطلب على الوقود.

وقالت مؤسسة “إيه إن زد” في تقرير: “أوصت 46 مدينة على الأقل بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام. وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط، مع اقترابه من نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف”.

