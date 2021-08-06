جهود ليبية لرفع الحظر الأوروبي عن مطاراتها المدنية

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مع كلٍّ من وكيل وزارة المواصلات ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والخبراء بمصلحة الطيران المدني؛ آليات رفع الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على الطيران المدني الليبي والإجراءات التي يمكن اتخاذها؛ حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية، من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران الليبي.

ويعدّ قطاع الطيران المدني في ليبيا من أكثر القطاعات تضررًا جراء الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فقد تعرضت مطارات ليبية عدة إلى أعمال عنف وتخريب، خلال السنوات الماضية، بينما تعرض معظم أسطولها الجوي للحرق والتدمير.

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