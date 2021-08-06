جهاز الإمداد الطبي يستلم الجرعة الثانية من اللقاح الروسي Sputink

استلم فرعي الجهاز الإمداد الطبي بالمنطقتين الوسطى الشرقية مخصصاته من اللقاح الروسي sputink ” الجرعة الثانية”، وذلك تنفيذاً لخطة العمل التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز لمنح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في كل مناطق ليبيا للحد من الاصابات بفيروس كورونا .

حيث أكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي على الاستمرار في توزيع اللقاح حتى يصل لمراكز منح الطعوم في كل المناطق ليبيا بالتنسيق مع الغرفة الامنية التابعة لوزارة الداخلية.

كما تم البدء في توزيع اللقاح المورد من شركة”pfizer ” الأمريكية من ضمن اتفاقية “كوفاكس على عدد من المرافق الصحية في بلديات طرابلس منها: المركز الصحي “حي المجاهدين” في بلدية أبي سليم والمركز الصحي” الغرارات ” بلدية سوق الجمعة، المركز الصحي وشعبية تقديري بلدية طرابلس المركز والمركز الصحي قرقارش بلدية “بلدية حي الاندلس” والمركزالصحي “الحميدية”، بلدية تاجوراء

العيادة المجمعة” القرقني” بلدية عين زارة ومركز الرعاية الصحية الاولية الدرن “قرجي”.

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