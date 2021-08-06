ميناء الحريقة طبرق يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل “خام”

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الجمعة أن الناقلة النفطية (كريستينا) رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأكد المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج من النفط الخام المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 250 الف برميل .

وأشار إلى أن جميع عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة الذي يعتبر من أهم أولويات الشركة.

يشار إلى أن خزانات ميناء الحريقة النفطي في طبرق تستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.