نورلاند: يمكن للولايات المتحدة أن تضع حدا لتجميد مليارات الدولارات التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الليبي

أوضح مبعوث الأمم المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الأمم المتحدة جمدت مبالغ كبيرة من أموال ليبيا وينبغي أن يتم حل النزاع ومع تزايد الاستقرار بدأت المحادثات الآن حول الظروف التي يمكن أن يتم فيها إطلاق هذه الأصول والأمم المتحدة يمكن أن تضع حدا لهذا التجميد وفيه مليارات الدولارات التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الليبي .

وأضافت نورلاند إنه بما يخص قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الإبقاء على حالة الطوارئ تجاه ليبيا، قال: نورلاند أن الوثيقة التي وقعها الرئيس بايدن بالخصوص هي إجراء فني صغير ليس غايته فرض عقوبات جديدة

نحن نعتبر أن ليبيا هي في الطريق نحو حل النزاع وهناك إجراءات فنية سوف تتم مراجعتها مع تطور الوضع الأمني في ليبيا على الأرض وفقا لنورلاند .

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