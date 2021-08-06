اقتصاد

تنسيق ليبي مصري بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفير جمهورية مصر العربية تامر مصطفى  وبحضور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، في مقر الوزارة بطرابلس .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس الخميس، فإن ذلك يأتي في إطار التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، المقرر عقدها خلال الفترة القادمة .

كما تطرق اللقاء، لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر العربية السيدة نيفين جامع والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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