اقتصاد

بـ”نسبة صادمة”.. عائدات هواوي تشهد الانخفاض الأكبر على الإطلاق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت هواوي عن أكبر انخفاض لها على الإطلاق في الإيرادات في النصف الأول من عام 2021، حيث انخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا لتصل إلى 320 مليار رينمينبي (35,5 مليار جنيه إسترليني).

باعت الشركة جزءًا من أعمالها في مجال الهواتف الجوالة بعد العقوبات الأمريكية، التي يقول محللون إنها ساهمت في الانخفاض.

تجعل العقوبات من الصعب على هواوي شراء المكونات والبرامج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وانخفضت إيرادات ذراع الإلكترونيات الاستهلاكية لشركة هواوي، والتي تشمل الهواتف، بنسبة 47٪.

أشارت هواوي أيضًا إلى تأثير نقص الرقائق على أعمالها.

في وقت سابق من هذا العام ، أقر ريتشارد يو رئيس الأجهزة الاستهلاكية في الشركة بالتحديات التي واجهتها بقوله: “فرضت العقوبات الأمريكية صعوبات كبيرة على عملياتنا التجارية وعملنا اليومي”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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