خاص.. تعرف على مستجدات إقفال مستشفى الجلاء..والأوضاع بداخله

أكد الدكتور بمستشفى الجلاء “مجدي كامل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه قد تم اقفال مستشفى الجلاء اليوم وذلك لعدم توفر الأكسجين وبوجود حالات تبلغ عدد 20 طفلاً وسيدة متواجدة بالعناية مع وجود حالات التي تأتينا بشكل يومي و 30 حالة ولادة مع عمليات قيصرية وولادة طبيعية .

وتابع بالقول: منذ أسبوع نراسل الجهات المختصة ولا استجابة بالخصوص مؤكداً أن هناك نواقص بالمستشفى ، وليس فقط أكسجين ولكنه ضروري في حال العمليات وهو أهم شيء خصوصاً في حالات حديثي الولادة.

وأكد على أن الحالات متواجدة ولا نستطيع تحويلها اليوم ونستطيع تدبير الآمر إلى غداً وهناك حالات تحتاج إكسجين .

وكشف عن وعود وزارة الصحة بتوفير الأكسجين ولكن لم يصل أي شيء إلى حد الآن.

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