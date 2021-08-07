خاص..رئيس لجنة الإفراجات المالية : في هذه الحالة سيتم الإفراج عن مرتبات الجهات وموظفي قرار 831

قال مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات رئيس لجنة الإفراجات ناصر خليفة ببرنامج لمسات الخير على قناة ليبيا الرسمية حيال ملف الإفراجات أن الجهات التي استكملت بياناتها وفقاً لشروط التي تم الاتفاق عليها مع الجهات التشريعية والتنفيذية ًاستوفت الشروط الآن جاهزة للإفراج عليها في حالة توفر التغطية المالية بالإضافة إلى أي وحدة إدارية قامت بتوفير الشروط المطلوبة من لجنة الإفراجات .

وتابع بالقول:نحن كوزارة خدمة مدنية وبالتعاون مع وزارة العمل والمالية جاهزين والملف متكامل وجاهز في حالة توفر التغطية المالية .

وتابع بالقول: كذلك مصلحة الأحوال المدنية قرار 831 تم العمل على هذا القرار وتم فرز القرار واستوفى الشروط وهم جاهزين في حالة توفر التغطية المالية للإفراج عن مرتباتهم واللجنة تعمل بشكل يومي مؤكداً أنه سيتم احالة تقرير لمجلس الوزراء في القريب العاجل للجهات التي استوفت الشروط.

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