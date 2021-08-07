اجتماع ليبي تركي لمناقشة جملة من الإجراءات التنفيذية بين البلدين

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان”، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، وكذلك حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية ومحافظ المصرف المركزي التركي ورئيس المخابرات العامة.

تناول الاجتماع مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وكذلك ضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، حيث تم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريب.

كما تم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في اكتوبر المقبل وبحضور الرئيس اردوغان.

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