بعد اجتماع الدبيبة وأردوغان .. اتفاق على إجراءات تسهل عودة الشركات التركية لليبيا

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، على وضع جملة من الإجراءات لعودة الشركات التركية قريبا وتسهيلات إدارية وفنية لزيادة التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في اجتماع عمل موسع عقد ظهر السبت بقصر وحيد الدين بإسطنبول، اتفق فيه الجانبان على عقد اجتماع آخر لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل وبحضور الرئيس أردوغان.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه الرئيسان مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونظيره التركي، ناقشوا عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، ووضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في عودتها قريبا.

وبحسب المركز الإعلامي للحكومة، فإن وفد حكومة الوحدة ضم أيضا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، أما من الجانب التركي فقد حضر وزيرا التجارة والمالية ورئيس المخابرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار