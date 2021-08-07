ميناء الحريقة.. شحن مليون برميل من النفط الخام

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، رسو ناقلة النفط شيرستينا على أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي.

وبحسب بيانات الشركة فإن الناقلة تستعد لشحن مليون برميل من النفط الخام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل قوارب الإرشاد.

يُذكر أن هذه الشحنة هي الثانية بعد شحن مليون برميل من النفط الخام، بواسطة الناقلة بييرياموس من ميناء الحريقة قبل أيام.

في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا لزيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.45 مليون برميل يومياً، بنهاية العام حسب مؤشرات المؤسسة الوطنية للنفط.

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