العكاري: اعتماد الميزانية بشكلها الحالي خطر يهدد الاقتصاد

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة للمصرف المركزي مصباح العكاري، إن “معالجة الاقتصاد الليبي مؤلمة ولكن لامفر منها”، موضحاً في تصريح له، أن اعتماد الميزانية المُقدمة من الحكومة حسب الأرقام المدرجة بها والأبواب المقترحة، ستكون أشبه بطريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي، وصفها بأنها الخطر الحقيقي الذي يُهدد الاقتصاد الليبي.

وأضاف العكاري، أن فتح المقاصة سيخفف على كثير من المواطنين أصحاب الحسابات المصرفية بمصارف الوحدة والتجارة والتنمية، وأن تعديل سياسة الإقراض والنظام الضريبي أفضل من زيادة المرتبات المرتفعة.

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