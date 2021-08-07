ارتفاع نسب التضخم العام في تونس إلى 6.4%

ارتفعت نسبة التضخم العام في تونس إلى 6.4٪ خلال شهر يوليو الماضي مقابل 5.7٪ في يونيو، الذي قبله، وفقاً لبيانات رسمية تونسية.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء استقرار نسب التضخم العام خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، قبل أن تتأثر الأسعار بهبوط العملة التونسية بشكل طفيف أمام النقد الأجنبي، الأمر الذي دفع بصعود طفيف للأسعار.

وتسعى تونس لسداد 4 مليارات دولار خلال العام الجاري لمقرضين دوليين، في الوقت الذي دعا صندوق النقد الدولي السلطات المحلية بضرورة توجيه الدعم للأُسر المحتاجة مباشرة، لتحسين القدرة الشرائية بدلاً من دعم السلع.

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