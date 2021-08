أكد البنك المركزي في فنزويلا، أنه يعتزم حذف ستة أصفار من عملته البوليفار.

وأفادت البنك، في تغريدات له عبر تويتر، أن هذه الخطوة؛ تأتي ضمن محاولته لإنقاذ العملة التي تعاني من التضخم المفرط، إذ يسعى إلى طباعة أوراق نقدية ليبدأ تداولها من الأول من أكتوبر القادم، مع التشجيع على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.

وأضاف أن العملة ستحمل اسم بوليفار ديجيتال

The post فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية