كيف فاقمت حمى البتكوين معاناة الليبيين؟

أزاحت تقارير دولية وأخبار محلية اللثام عن تجارة مزدهرة في ليبيا تتوسع في الخفاء وتدر مبالغ مالية طائلة على مزاوليها مسببة في الوقت ذاته خسائر اقتصادية فادحة للاقتصاد الوطني حيث تعمل في سوق مواز بعيدا عن الرقابة الحكومية وتؤدي للإضرار بقطاع الطاقة الأكثر حيوية في البلاد، إنها تجارة تعدين العملة الرقمية التي دفعت بليبيا إلى مقدمة منتجيها على الصعيد العربي.

فما هو التعدين الإلكتروني؟ وما سبب رواجه في ليبيا؟ وماهو تأثيره على الاقتصاد الوطني؟

ليبيا البيئة المثالية للتعدين الرقمي.

العملة الرقمية أو الـ Cryptocurrency هي عبارة عن عملة تعتمد نظام التشفير الافتراضي لتكون متاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي. تجد مجالها في التداول عبر شبكات الإنترنت وتخضع لعمليات تعدين معقدة والتعدين هنا استعارة لغوية تشير للقائمين على إنتاجها عبر استخدام أجهزة كمبيوتر حيث تعكف هذه الأجهزة على حل خوارزميات وفك شفرات رياضية معقدة لتتحول لرصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة افتراضيا ومشفرة وبالتالي يصبح من شبه المستحيل تزوير معاملاتها أو إنفاقها مرتين.

ولكن ،،، لماذا تعد ليبيا بيئة مثالية للتعدين الرقمي؟

مخاوف من استغلال البتكوين في دعم الإرهاب.

تعد الخصائص الفنية والتشفيرية العالية للعملة الرقمية بيئة مناسبة للأشخاص والجهات التي تعمل بعيدا عن الأجهزة الأمنية نظراً لأن العملة لا مركزية أي أنها لا تخضع لسيطرة الحكومات وبالتالي غير خاضعة لأي هيئة رقابية أو منظمات حكومية ويشكل الوجه الأكثر خطورة للعملة الرقمية إمكانية استخدامها في خدمات تحويل الأموال بحيث يمكن للعميل تحويل أمواله العادية بهذه العملات المشفرة، ومن ثم، وباستخدام أنظمة الشركة يحولها إلى عميل آخر في بلد آخر ويمتاز هذا النظام بالسرعة الفائقة التي تسبق سرعة أنظمة التحويل البنكية التقليدية حيث يحصل العميل الآخر على رصيده من الأموال الرقمية التي يمكنه إما الاحتفاظ بها أو تحويلها إلى أموال عادية .

وأظهر تقرير صادر عن المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب أن الجماعات ‏الإرهابية المرتبطة بـ”داعش” أجرت معاملات بعملة البتكوين ووفق التقرير فإنّ “عملية غسل ‏أموال مرتبطة بالإرهاب تنطوي على عملات مشفَّرة تحولت فيما بعد إلى أموال لتمويل أنشطة شبكات ‏إرهابية‎” وفي ليبيا التي تعيش وضعا أمنيا صعبا تنشط من خلاله خلايا متطرفة يخشى مراقبون من استغلال هذه الجماعات للعملات الرقمية وتحويل ليبيا إلى بنك خلفي لتحويل وتداول الأموال الممولة للإرهاب .

المركزي الليبي يحظر التعامل بالعملات الرقمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية